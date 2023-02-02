Махмуд-Али Калиматов: в Сталинградской битве участвовало более ста ингушей

«Она вошла в историю Великой Отечественной войны как самое кровопролитное сражение. Те, кто там дрались с врагом на пределе возможного, хорошо понимали, что эта битва, решающая в войне и не щадили своих жизней. Разгром гитлеровских войск под Сталинградом стал переломным моментом ВОВ. А город стал символом непокорности и героического мужества, беспримерной любви к своей Родине», — подчеркнул Калиматов.

Он напомнил, что на территории мемориального комплекса «Мамаев курган» установлена стела с именами защитников Сталинграда из Ингушетии. Среди них рядовые и офицеры Красной армии — Магомед Гадаборшев, Идрис Албаков, Мусса Аушев, Рашид-Бек Ахриев, Гапурбек Беков, Туган Измайлов, Алаудин Имагожев, Герой Советского Союза Ширвани Костоев, Гапур Мальсагов, Ахмед Мержоев, Гази-Магомед Евлоев, Хасан Султыгов и другие уроженцы Ингушетии.

Многие из бойцов геройски погибли. Это офицеры и рядовые: Идрис Албаков, Магомед Албогачиев, Султан Албогачиев, Бронк Арчаков, Мухтар Даурбеков, Султан Джантемиров, Ахмед Дзауров, Хасан Дзауров, Гази-Магомед Евлоев, Сараждин Евлоев, Яхья Котиев, Мажит Мальсагов, Магомед-Гирей Мерешков, Абдурахман Мержоев, Або Плиев, Дауд Хаштыров, Магомед Чилиев и многие другие.

«В Сталинградской битве участвовало свыше ста ингушей. Мы обязаны чтить их имена, помнить и передавать молодым поколениям. Эти герои должны стать для наших детей и внуков образцом для воспитания их в духе патриотизма и ответственности за судьбу Отечества. Вечная им слава», — написал руководитель субъекта.

Напомним, Сталинградская битва по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период ВОВ. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.