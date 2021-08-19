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Махмуд-Али Калиматов вручил ключи от Toyota Camry участнику Олимпиады в Токио дзюдоисту Мусе Могушкову

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил ключи от новой Toyota Camry участнику Олимпиады в Токио дзюдоисту Мусе Могушкову, отметив, что 15 августа, в день чествования олимпийцев, ему не было уделено должного внимания.

«Я, конечно, взрослый человек, но тоже допускаю ошибки. Меня упрекнули и те, кто уважают тебя, как человека и спортсмена, и мои близкие, что не уделил тебе должного внимания. Наши отцы говорили, что признавать свои ошибки тоже нужно иметь мужество», — сказал Калиматов обращаясь к спортсмену.

Руководитель субъекта отметил, что он человек, который «работает для людей и республики», и у него нет личных средств. «Но зато у нас есть инвесторы, спонсоры, патриоты своего народа, которые и проявили инициативу», — подчеркнул он, передавая ключи от автомобиля Могушкову.

Пользователи ингушского сегмента социальных сетей сразу же отреагировали на новость, оставляя положительные отзывы, благодаря Главу Ингушетии и спонсоров, поскольку прославленного дзюдоиста в республике уважают, с него берут пример, начинающие свой путь в большой спорт юные спортсмены.

Напомним, 15 августа в Ингушетии встречали уроженцев республики — Мусу Евлоева, который на XXXII Играх Олимпиад в Токио выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, и участника Олимпийских игр дзюдоиста Мусу Могушкову, выступавшего в весе до 73 кг.

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