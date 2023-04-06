Соболезнование

Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным полицейского Башира Хаутиева

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Башир Хаутиев

Глава республики Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным, погибшего при перестрелке с членами НВФ в Малгобекском районе ингушского полицейского.

«При исполнении служебного долга от рук террористов погиб сотрудник полиции Башир Хаутиев, посвятивший свою жизнь обеспечению стабильности и порядка в своей республике. Он самоотверженно, честно и добросовестно нес свою службу. Для всех нас он останется примером верности служебному долгу», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, преднамеренно совершив это преступление в священный месяц Рамадан, террористы показывают, что для них не существует ничего святого.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким майора полиции Башира Хаутиева. Убежден, что все причастные к этому преступлению понесут наказание по закону» — подчеркнул Глава.

«При исполнении служебного долга также были ранены двое сотрудников правоохранительных органов из Ингушетии. Желаю им скорейшего выздоровления», — добавил Калиматов.

Напомним, старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» майор полиции Башир Хаутиев 1992 года рождения и еще двое прикомандированных правоохранителей погибли при перестрелке с бандгруппой, члены которой подозреваются в нападении на пост ДПС «Волга-14» 27 марта и полицейских 3 апреля.

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