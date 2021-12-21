Почетное звание

Махмуд-Али Калиматову указом Президента Владимира Путина присвоено звание заслуженного юриста России

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Махмуд-Али Калиматов

Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову указом Президента Владимира Путина присвоено звание заслуженного юриста России. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» Калиматову Махмуд-Али Макшариповичу — главе Республики Ингушетия», — говорится в указе.

Напомним, 26 июня 2019 года указом Президента Росси Калиматов был назначен временно исполняющим обязанности Главы Ингушетии. На пост руководителя субъекта был избран 8 сентября 2019 года по итогам тайного голосования на 58-м внеочередном заседании Народного собрания республики.

Родился в 1959 году в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР. После прохождения срочной службы получил высшее образование, окончив юридический факультет Куйбышевского (ныне — Самарского) государственного университета по специальности «Правоведение», юрист. Начиная с 1990 года прошел все ступени карьерного роста прокурорского работника, а в период с 2004 по 2007 год занимал должность прокурора Ингушетии.

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