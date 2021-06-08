Максимальный прирост сделок по ипотеке в России зафиксирован в Ингушетии

«За прошедший год спрос на льготное кредитование вырос абсолютно во всех регионах страны. Но наиболее ярко, примерно в шесть раз, он отмечен в двух субъектах СКФО — Ингушетии и Чечне», — говорится в сообщении.

Низкий спрос на ипотеку на Кавказе в компании объясняют спецификой местного спроса, который сфокусирован на частном домостроении.

Отметим, что 4 июня Президент России Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки в стране с существенным изменением ее основных параметров. Ставку по программе с 1 июля поднимут до 7%, лимит по кредиту снизят до 3 млн руб. для всех регионов. Одновременно расширяется действие семейной ипотеки под 6%: ее смогут получить в том числе и семьи, где с 2018 года родился единственный ребенок.