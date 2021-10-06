Малгобек Ингушетии готовится отметить 14-летие присвоения почетного звания «Город воинской славы»

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В Малгобеке обсудили проведение и организацию праздничных мероприятий, посвященных 14-летию присвоения почетного звания «Город воинской славы».

Градоначальник Мусса Галаев поручил ответственным сотрудникам мэрии уделить особое внимание не только вопросам подготовки, но и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

«Нас ждет важное и ответственное мероприятие, которое возлагает на нас большую ответственность. Мы, как и всегда, должны показать наше традиционное гостеприимство и провести это важное событие на самом высоком уровне», — цитирует мэра его пресс-служба.

Напомним, 8 октября 2007 года в память о мужестве, стойкости, героизме, проявленных защитниками города в годы Великой Отечественной войны, Указом Президента страны Малгобеку было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Присвоение такого звания — событие исключительной важности.

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