Малгобек Ингушетии готовится отметить 14-летие присвоения почетного звания «Город воинской славы»

Градоначальник Мусса Галаев поручил ответственным сотрудникам мэрии уделить особое внимание не только вопросам подготовки, но и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

«Нас ждет важное и ответственное мероприятие, которое возлагает на нас большую ответственность. Мы, как и всегда, должны показать наше традиционное гостеприимство и провести это важное событие на самом высоком уровне», — цитирует мэра его пресс-служба.

Напомним, 8 октября 2007 года в память о мужестве, стойкости, героизме, проявленных защитниками города в годы Великой Отечественной войны, Указом Президента страны Малгобеку было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Присвоение такого звания — событие исключительной важности.