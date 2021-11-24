Малгобекская центральная районная больница в Ингушетии получила новый компьютерный томограф

Оборудование приобретено за счет средств федерального бюджета, оно введено в эксплуатацию и функционирует в круглосуточном режиме. На сегодняшний день уже сделано 302 исследования, из них 271 КТ лёгких.

Новое приобретение особо значимо и для врачей, и для пациентов. Современное оборудование позволит проводить более качественную диагностику здоровья пациентов. Ведь своевременное выявление заболеваний особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.