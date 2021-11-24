Здравоохранение

Малгобекская центральная районная больница в Ингушетии получила новый компьютерный томограф

0

Малгобекская центральная районная больница получила новый компьютерный томограф вместо старого списанного аппарата, сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона.

Оборудование приобретено за счет средств федерального бюджета, оно введено в эксплуатацию и функционирует в круглосуточном режиме. На сегодняшний день уже сделано 302 исследования, из них 271 КТ лёгких.

Новое приобретение особо значимо и для врачей, и для пациентов. Современное оборудование позволит проводить более качественную диагностику здоровья пациентов. Ведь своевременное выявление заболеваний особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Спасатели МЧС по Ингушетии десантировались в горах
Президент России привился назальной вакциной от Covid-19
Вице-президент федерации спортивной борьбы Ингушетии прокомментировал ситуацию со спорным отстранением борца Бабули Цолоева
В Ингушетии продолжаются работы в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог республики»
В селе Гази-Юрт Ингушетии провели беседу со школьниками на тему «Мой город в годы войны», посвящённую Малгобеку
Госдумой принят закон об ограничении выдаваемых гражданам необеспеченных кредитов
В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет персональная выставка Султана Гадаборшева
В Ингушетии задержан житель соседней республики, разыскиваемый правоохранителями Киргизии
В Ингушетии за прошедшие сутки умерли три человека с Covid-19
11 наград различного достоинства завоевали ингушские спортсмены на соревнованиях по профессиональному боевому самбо в Твери
Часть города Малгобека Ингушетии из-за ремонтных работ останется без газа на 6 часов

Главное

Яндекс.Метрика

 