Малгобекская районная больница Ингушетии запустила новое оборудование в рамках региональной программы

Главный врач МЦРБ Лилия Сампиева рассказала, что за время эксплуатации данного оборудования обследование на нем прошли более 30 жителей города.

«В больнице существовала острая нехватка ультразвукового аппарата, так как первичное звено проводит диспансеризацию больных, перенёсших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. С каждым днём увеличивается количество больных с диагнозом «постковидный синдром». Также благодаря приобретению этих аппаратов увеличивается эффективность работы участковых терапевтов. В рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предполагаем снизить риск развития острых инсультов», — цитируют главного врача в региональном Минздраве.

Напомним, в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в сельские больницы и городские поликлиники Ингушетии поступит 94 единицы медтехники. Все оборудование будет использоваться для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям.