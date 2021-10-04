Малгобекские артисты поздравили учителей с их профессиональным праздником

0

В Доме культуры сельского поселения Инарки состоялся концерт, посвященный Дню учителя, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Солисты Культурно-досугового центра г. Малгобека подарили педагогам свои самые теплые и яркие номера и поздравили их с профессиональным праздником. В концерте приняли участие Мадина Байсахарова, Тома Галаева, Амир Пугоев, Людмила Тебоева и Седа Мадагова.

«Для учителей в этот день звучали тёплые слова и светились улыбки. Дружными аплодисментами они встречали всех участников концерта», — сказано в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В новостройках Карабулака построят ещё один детсад до конца года
Школьных библиотекарей и учителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе лучших практик продвижения чтения с помощью «НЭБ Свет»
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против команд Словакии и Словении
Почти 10,2 млн украденных кВт. ч вернули в Ингушетии «Россети Северный Кавказ»
Сотрудник администрации Назрановского района Ингушетии стал серебряным призером Всероссийского турнира по вольной борьбе
Ингушский дзюдоист Адам Цечоев выступит на первенстве мира среди юниоров до 21 года в Италии
В учреждениях культуры Ингушетии отметили День пожилого человека
В Карабулаке Ингушетии прошёл открытый турнир по мини-футболу среди юношей
Лейла Тамасханова, главный редактор журнала «Литературная Ингушетия»: «Ничего страшного и предвзятого в переписи нет»
Ингушские театры могут подать заявки на участие в программах Всероссийского гастрольно-концертного плана на 2022 год
В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 