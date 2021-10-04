Малгобекские артисты поздравили учителей с их профессиональным праздником

Солисты Культурно-досугового центра г. Малгобека подарили педагогам свои самые теплые и яркие номера и поздравили их с профессиональным праздником. В концерте приняли участие Мадина Байсахарова, Тома Галаева, Амир Пугоев, Людмила Тебоева и Седа Мадагова.

«Для учителей в этот день звучали тёплые слова и светились улыбки. Дружными аплодисментами они встречали всех участников концерта», — сказано в релизе.