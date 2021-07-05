Концерт

Малгобекские артисты провели концерт в пришкольном лагере «Тополек»

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Малгобекские артисты побывали с концертом в детском пришкольном лагере «Тополек», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Культурно-досугового центра города воинской славы Малгобека подготовил для детей программу, в которой прозвучали песни, посвященные родному краю. Для зрителей выступили Мадина Байсахарова, Тома Галаева, Вано Аветисов, Залина Тимиева, Радима Аушева, Седа Мадагова и Людмила Тебоева.

Ребята, отдыхающие в «Топольке», с энтузиазмом подпевали артистам, танцевали, принимали участие в конкурсах и играх.

В завершение концерта директор школы № 20, где расположен «Тополек», вручила благодарственную грамоту коллективу КДЦ за участие в творческой жизни лагеря.

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