Малгобекский район Ингушетии присоединился к всероссийской акции «Окна Победы»

«9 мая проводится Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы», которая нашла отклик в сердцах жителей нашего района и стала ежегодной доброй традицией. К акции присоединились образовательные организации и учреждения культуры Малгобекского района, украсив окна символами, фотографиями, надписями со словами благодарности, которые ассоциируются с Победой в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данная акция помогает создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, приобщает молодое поколение к его традициям.

Отметим, что праздничный концерт в Магасе на площади Алания, приуроченный к 77-ой годовщине Великой Победы советского народа над фашизмом, состоится сегодня, 9 мая, в 19:30 мск. На главной площади столицы Ингушетии, возле башни Согласия, жители и гости республики увидят выступление лучших солистов и вокальных коллективов региона.