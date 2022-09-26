Малгобекский RedBull стал чемпионом Ингушетии по футболу среди ветеранов

Как сообщил портал ingfootball, для завоевания чемпионства RedBull в матче 18-го тура требовалось выиграть у новоредантского «Барта», что позволяло ему стать первым в противостоянии с «Ветеранами Ангушта» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В итоге, в решающей игре малгобекская команда одержала уверенную победу над соперником со счетом 14:6, которая принесла команде золотые медали соревнований. «Ветераны Ангушта» стали серебряными призерами, а бронзу взял «Вайнах», который в личных встречах с «Ветеранами Пригородного района» имел преимущество.

RedBull за 18 игр одержал 15 побед, один раз сыграл вничью, потерпел два поражения и с 46 очками занял первое место. Лучшим бомбардиром турнира стал полузащитник чемпионского коллектива Ахмет Барахоев, забивший 36 мячей. Отметим, что RedBull ранее выиграл и Кубок Ингушетии среди ветеранов, оформив таким образом «золотой» дубль в ветеранских соревнованиях.