Футбол

Малгобекский RedBull стал чемпионом Ингушетии по футболу среди ветеранов

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Малгобекский RedBull стал чемпионом Ингушетии по футболу среди ветеранов сезона 2022, оформив победу в ветеранском турнире в заключительном туре соревнований.

Как сообщил портал ingfootball, для завоевания чемпионства RedBull в матче 18-го тура требовалось выиграть у новоредантского «Барта», что позволяло ему стать первым в противостоянии с «Ветеранами Ангушта» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В итоге, в решающей игре малгобекская команда одержала уверенную победу над соперником со счетом 14:6, которая принесла команде золотые медали соревнований. «Ветераны Ангушта» стали серебряными призерами, а бронзу взял «Вайнах», который в личных встречах с «Ветеранами Пригородного района» имел преимущество.

RedBull за 18 игр одержал 15 побед, один раз сыграл вничью, потерпел два поражения и с 46 очками занял первое место. Лучшим бомбардиром турнира стал полузащитник чемпионского коллектива Ахмет Барахоев, забивший 36 мячей. Отметим, что RedBull ранее выиграл и Кубок Ингушетии среди ветеранов, оформив таким образом «золотой» дубль в ветеранских соревнованиях.

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