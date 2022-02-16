Благотворительность

Малоимущим семьям Сунженского района оказали благотворительную помощь

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Члены регионального отдела партии «Единая Россия» оказали благотворительную помощь малоимущим и многодетным семьям Сунженского района Ингушетии, сообщает пресс-служба партии.

«Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Сунженском районе Магомед Евлоев, глава сельского поселения Нестеровское Абдусалам Гулиев, депутат сельского поселения Троицкое Хасан Балаев в рамках благотворительной акции организовали доставку продуктовых наборов малоимущим и многодетным семьям Сунженского района», — говорится в сообщении.

Каждой семье был вручен продуктовый набор, в который входили мука, масло, сахар, чай, гречка, рис.

Акция проходила по поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Народном собрании РИ Магомета Алисханова.

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