Малоимущим семьям Сунженского района оказали благотворительную помощь

«Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Сунженском районе Магомед Евлоев, глава сельского поселения Нестеровское Абдусалам Гулиев, депутат сельского поселения Троицкое Хасан Балаев в рамках благотворительной акции организовали доставку продуктовых наборов малоимущим и многодетным семьям Сунженского района», — говорится в сообщении.

Каждой семье был вручен продуктовый набор, в который входили мука, масло, сахар, чай, гречка, рис.

Акция проходила по поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Народном собрании РИ Магомета Алисханова.