Малый бизнес обеспечивает в Ингушетии около 46% оборота розничной торговли

Отмечается, что на долю крупных и средних организаций приходится — 17,4 %, розничных рынков и ярмарок — 36,9 %, малый бизнес стабильно обеспечивает 45,7 % оборота.

Населению республики в минувшем году реализовано пищевых продуктов и табачных изделий на сумму 16165,6 млн рублей, что на 7,4 % меньше уровня января-декабря 2021 года. Оборот непродовольственных товаров уменьшился на 10,4 % и составил 16892,7 млн. рублей.

В расчете на душу населения объем розничной торговли составил в среднем за месяц — 5256,8 рубля (в январе-декабре 2021 года — 4800,4 руб.).