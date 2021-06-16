Послание

Малый и средний бизнес в Ингушетии привлекут для развития туристической инфраструктуры региона

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В 2021 году правительство и комитет по туризму Ингушетии планируют продолжить работу по созданию современной туристской инфраструктуры при активном вовлечении малого и среднего бизнеса, объектов придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры в Джейрахском районе. Об этом сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов в ходе ежегодного послания Народному собранию.

«В 2021 году правительству и комитету по туризму необходимо продолжить работу по созданию современной туристской инфраструктуры при активном вовлечении малого и среднего бизнеса, новых объектов туристского показа и объектов придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры в Ассинском и Джейрахском ущельях. По поручению Президента правительство РФ запустило и продлило до конца года программу возмещения гражданам части затрат на путешествия по России. На начало мая такой услугой уже воспользовался почти миллион человек, людям возвращено около 4 млрд рублей», — сказал Калиматов.

Глава республики подчеркнул, что необходимо использовать потенциал данной программы для увеличения туристического потока в республику.

Отметим, что на территории Ингушетии расположены 2 заповедника, заказник, более 2000 объектов культурного наследия, разработано более 40 туристских маршрутов. В настоящее время в регионе работают 15 турфирм, 2 туроператора, 16 коллективных средств размещения. Несмотря на действие ограничительных мер, республику посетило в прошлом году около 90 тысяч туристов.

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