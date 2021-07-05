Малый ракетный корабль «Ингушетия» остановил движение к Крыму голландского фрегата Evertsen

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Российский малый ракетный корабль «Ингушетия» в акватории Черного моря «отпугнул», направляющийся к берегам Крыма голландский фрегат Evertsen, который участвовал в крупномасштабных военно-морских учениях НАТО Sea Breeze — 2021.

Ещё «на дальних подступах» европейский корабль был встречен российским малым ракетным кораблем «Ингушетия» и нарядом истребителей-бомбардировщиков. Самолеты показали подвешенные бомбы и противокорабельные ракеты, откровенно намекая на силовое решение спора, если командир фрегата, как и накануне капитан британского эсминца Defender, решит войти в территориальные воды России.

Все действия с голландским фрегатом производились в нейтральных водах, сообщает ФАН. По этой причине никто никому по курсу не стрелял, бомб не кидал и не выдавал предупреждений по радио. Но само присутствие МРК «Ингушетия» (корабль вооружен достаточно для того, чтобы при необходимости расправиться с иностранным фрегатом) и самолетов, оснащенных противокорабельными ракетами, наглядно показало, с чем придется иметь дело голландскому экипажу, если они продолжат движение в сторону российской границы.

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