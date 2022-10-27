Футбол

«Мангуст» из села Плиево стал чемпионом Ингушетии сезона 2022 по футболу

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Футболисты плиевского «Мангуста» стали чемпионами Ингушетии сезона 2022, выиграв в финальном матче плей-офф соревнований у сунженского «Реала».

Как сообщил портал ingfootball, встреча прошла на стадионе в сельском поселении Экажево — основное время матча завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались плиевцы (5:4).

В напряженной и равной борьбе «Мангуст» сумел одолеть главное открытие сезона команду «Реал» и оформить чемпионское звание. Победа особенно ценна для плиевцев, ведь в последний раз они побеждали в этом турнире в 2011 году, третий раз в своей истории. В каждом из таймов команды забили по голу. Счет в первом открыл нападающий «Мангуста» Ахмед Падиев, на что сунженцы ответили голом. Между этими голами в составе плиевцев произошло удаление — красную карточку схлопотал Ахмед Парчиев.

Во второй половине встречи «Мангуст» вновь вышел вперед благодаря голу Ислама Сайнароева. «Реал» не сдался и под самый занавес встречи Алик Костоев точным ударом перевел матч в дополнительное время. В овертайме голов забито не было, и финал перешел в серию послематчевых пенальти, где победу одержали футболисты «Мангуста».

Отмечается, что плиевцы взяли первый титул в сезоне и уже в пятницу на том же стадионе эти команды и оспорят Кубок Ингушетии по футболу.

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