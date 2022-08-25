Марем Котиева представила Ингушетию на съезде руководителей методических служб в сфере народного творчества

Мероприятие в рамках Года народного искусства и культурного наследия народов России прошло в Астрахани и собрало представителей 56 регионов России и Беларуси.

«Съезд ставил перед собой важные и ответственные задачи, связанные с расширением компетенций специалистов, занятых в сфере народного творчества, и с распространением передового опыта работы, накопленного в нашей стране в сфере культурно-досуговой деятельности. Главным содержанием дискуссий и обсуждений, развернувшихся на съезде, стали вопросы, непосредственно связанные с повышением престижа народного искусства, созданием благоприятных условий для развития культурного и духовного потенциала нации, укреплением профессиональных контактов», — рассказала заслуженный работник культуры Марем Котиева.

По ее словам, программа съезда была насыщенной и интересной. В ходе пленарных заседаний и дискуссионных площадок шел живой обмен мнениями. Делегаты съезда получили возможность обсудить волнующие их проблемы, говорили о необходимости поддержки национальных культур, о различных направлениях развития культурно-досуговой деятельности, а также жанров народного творчества и определили приоритетные векторы совместной деятельности.

Делегаты съезда побывали в Астраханском кремле, посетили мероприятия этнофестиваля «Нас на века объединила Волга» и этнопраздника «На земле кочевников», который проходил в эти дни в культурно-историческом комплексе «Сарай-бату». В Астраханском государственном театре оперы и балета проходила передвижная Всероссийская фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации», на которой заняли свое место работы фотомастеров, запечатлевшие яркие страницы культурной жизни России. В числе работ, представленных на выставке, были работы и ингушского фотографа Заура Плиева.

«VIII Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного творчества стал замечательной площадкой для межкультурного диалога и взаимодействия», — добавила Марем Котиева.