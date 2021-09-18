Маржан Хадзиева: «Мы достойно выдержим все испытания»

«Я уверена, что мы на правильном пути, мы достойно выдержим все испытания, всего наилучшего нашему народу. Россия вперед, а за ними мы!», — сказала почетный житель села.

Как отметил один из представителей молодежного совета при администрации с. п. Нестеровское Евлоев, истинный народный избранник будет кропотливо и ответственно работать на вверенном месте, искреннее отстаивать интересы своей республики и села.

«Известно, что выборы в республике продлятся три дня. Каждый по возможности должен пойти на свой избирательный участок и проголосовать. Призываю молодёжь села, всех жителей населенного пункта реализовать свое избирательное право. Если мы выберем достойного депутата, если таких людей в парламенте будет больше, то они смогут принести много пользы республике, этому селу. Пусть на выборах победит тот, у кого искренние намерения отстаивать интересы республики, помогать нуждающимся людям!», — пожелал активист.

Житель того же населенного пункта Батыр Богатырев при выборе придерживается одного простого принципа — человеку свойственно мыслить и мысль эта должна быть обоснована. Он считает, что человек должен быть свободен в своем праве ее выразить. По его мнению, стоит выбирать опору России.

«Мы живем в стране, с которой считаются весь мир. Начиная с середины 90-х годов и практически до 2020 года отношение к России со стороны западных стран, выражаясь в самой мягкой степени, было предвзятым. Наша страна находилась в политической, экономической и финансовой зависимости. От настроений фактически небольшой группы людей, считающих себя вершителями человеческих судеб, не стану голословно утверждать, но полагаю, что именно эти «вершители» и разыграли театр военных действий в странах Ближнего Востока, Ираке, Ливии, Сирии. В ряде других некогда благополучных процветающих странах, где сегодня царят хаос и разрушение», — отметил Богатырев.

По его словам, сейчас не время разбрасывать камни.

«Президент России — это человек, который способен довести процесс собирательства и укрепления могущества нашей страны до логической отметки. У него отличное здоровье, хорошая память и многолетний опыт, как управления государством, так и создания благотворного климата в международных отношениях, недавние переговоры с президентом США Байденом тому яркое свидетельство», — добавил житель Нестеровского.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, на территории муниципалитета открыты 16 участковых избирательных участков, все они работают в штатном режиме. Организовано выездное голосование для инвалидов и людей пожилого возраста, которые не могут самостоятельно дойти до избирательных участков. На УИКах проходят концерты с участием звезд ингушской эстрады.