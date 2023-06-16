Учения

Масштабные учения по отработке действий в случае ЧС провели в Ингушетии

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В Главном управлении чрезвычайного ведомства по Ингушетии состоялась масштабная штабная тренировка с органами управления и силами РСЧС республики по отработке действий в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией последствий прохождения комплекса опасных метеорологических явлений.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, к учениям привлекались все звенья территориальной подсистемы города Назрани по ликвидации ЧС, единая дежурно-диспетчерская служба республики.

Были отработаны действия по приведению сил и средств при выпадении большого количества осадков в виде дождя в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, задачи по оповещению и сбору руководящего и личного состава.

Также задачи по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной обрывами и повреждением линий электропередач, повреждением кровли жилых домов и социально значимых объектов. Отработаны вопросы организации взаимодействия и обмена информацией с органами управления РСЧС, а также мероприятий по проведению спасательных и других неотложных восстановительных работ.

Цели штабной тренировки достигнуты, мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС, выполнены, говорится в релизе.

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