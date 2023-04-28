Нацпроекты

Масштабный ремонт улицы Сулейменова в Назрани будет завершен к концу мая

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На улице Сулейменова в Назрани Ингушетии протяженностью 770 метров с марта текущего года ведутся работы по капитальному ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в мэрии города, по многочисленным обращениям граждан, проживающих на данной территории, произведена замена ветхого водопровода. Так, администрацией Назрани по поручению главы города Урусхана Евлоева уже построен канализационный коллектор и подведены коммуникации к домовладениям.

На данном этапе все работы по коммуникациям завершены, и специалисты подрядной компании ООО «Скад-М» уже приступили к основным действиям по укладке гравийной основы, далее по всей проезжей части будет проложен асфальт, установлен бордюрный камень и обустроен пешеходный тротуар. Капитальный ремонт всей улицы Сулейменова планируется завершить к концу мая 2023 года.

 

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