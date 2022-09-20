Мастер-класс

Мастер-класс для школьников по отделке национального костюма провели в селе Яндаре Ингушетии

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Мастер-класс по отделке национального костюма провела для своих воспитанниц руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Дома культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района Заира Хашагульгова.

Как сообщили в пресс-службе Республиканского дома народного творчества Ингушетии, мероприятие, в ходе которого школьницам показали все тонкости этого нелегкого мастерства, проходило в рамках Всероссийской акции «Культура для школьников».

«Одежда — своеобразный паспорт, отражающий этническую принадлежность, сословие, семейное положение, уровень развития промышленности и вкус. Она несёт отпечаток религиозных или национальных представлений общества. Национальный костюм одновременно считается и самым красивым, эстетичным и удобным. Важно, чтобы наши дети имели представление о национальном ингушском костюме и учились владеть навыками его создания», — рассказала директор сельского ДК Мадина Евлоева.

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