Мастера всестилевого карате из клуба «Вайнах» заняли первое место на первенстве Ингушетии
Мастера всестилевого карате из клуба «Вайнах» заняли первое общекомандное место на первенстве Ингушетии по дисциплине «Зендокай ММА карате».
В соревнованиях в спортивной школе олимпийского резерва по вольной борьбе в г. Назрани приняли участие спортсмены со всех районов и городов республики.
Как сообщили в Минспорта региона, золотые медали завоевали Горданов Усман, Накастхоев Ибрагим, Шаухалов Илез, Сакалов Абдул-Малик, Нальгиев Магомед-Саид, Плиев Абдуллах, Латыров Султан-Бек, Баркинхоев Ами, Накастхоев Мухаммад, Накастхоев Саид, Угурчиев Магомед.
Вторыми стали Нальгиев Магомед-Али, Кастоев Али, Накастхоев Адам, Плиев Усман, Гарданов Усман.
На третью ступеньку пьедестала поднялись Накастхоев Адам, Хамхоев Халиф, Хамхоев Адам, Горданов Мухаммад, Цуров Абдул-Малик, Даурбеков Ахмед.