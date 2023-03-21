Карате

Мастера всестилевого карате из клуба «Вайнах» заняли первое место на первенстве Ингушетии

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Мастера всестилевого карате из клуба «Вайнах» заняли первое общекомандное место на первенстве Ингушетии по дисциплине «Зендокай ММА карате».

В соревнованиях в спортивной школе олимпийского резерва по вольной борьбе в г. Назрани приняли участие спортсмены со всех районов и городов республики.

Как сообщили в Минспорта региона, золотые медали завоевали Горданов Усман, Накастхоев Ибрагим, Шаухалов Илез, Сакалов Абдул-Малик, Нальгиев Магомед-Саид, Плиев Абдуллах, Латыров Султан-Бек, Баркинхоев Ами, Накастхоев Мухаммад, Накастхоев Саид, Угурчиев Магомед.

Вторыми стали Нальгиев Магомед-Али, Кастоев Али, Накастхоев Адам, Плиев Усман, Гарданов Усман.

На третью ступеньку пьедестала поднялись Накастхоев Адам, Хамхоев Халиф, Хамхоев Адам, Горданов Мухаммад, Цуров Абдул-Малик, Даурбеков Ахмед.

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