Мастерская «Истинг» Дома народного творчества Ингушетии приглашает новых учениц

Как отметил представитель РДНТ, все желающие освоить орнаментальное войлочное искусство ингушского народа уже сейчас могут обратиться в Дом народного творчества.

Новый сезон в мастерской «Истинг» начался со встречи мастериц старшей группы под руководством этнографа, доктора исторических наук Зейнеп Дзараховой, которая принесла на занятие увеличенную копию альбома «ГӀалгӀай гарчож. 1924» («Ингушские орнаменты. 1924»). Участницы встречи, многие из которых уже являются авторами интересных ковровых композиций и хорошо известны в республике, поделились своими рассуждениями о древнем промысле ингушей, рассказали о своих впечатлениях и эмоциях.

Все мастерицы принесли в мастерскую свои начатые дома ковры. За общим столом, в приятном общении они продолжили свою работу, обмениваясь друг с другом мыслями и планами. Приятную атмосферу для своих подруг создавала Мелиса Маматова — гармонистка ансамбля народного танца «Ингушетия».

Как отметил собеседник, мастерская «Истинг» приобрела новый вид. Теперь она оформлена в стиле старинного ингушского дома: центральное место занимает горский очаг, треножный стол с треножными стульями, другие предметы быта столетней давности, кухонная утварь и различные орудия труда, на стенах — войлочные ковры. Особый интерес вызывают манекены со старинными платьями и шалями.

«Знакомясь с этой коллекцией, участницы нашей встречи высказались за то, чтобы приглашать в мастерскую «Истинг» и талантливых портних, которые смогли бы воссоздать старинные наряды ингушских красавиц», — рассказала Зейнеп Дзарахова.