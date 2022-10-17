Мастерская «Истинг» Дома народного творчества Ингушетии приняла новых учениц

Новый состав младшей группы мастерской, возрождающей древнее ремесло ингушей, представлен ученицами шестого класса школы № 15 города Назрани.

«Подготовка будущих мастеров ковроделия начинается со школьного возраста, и, как правило, на первых же занятиях идёт знакомство с древним искусством, с шерстью, как сырьём для работы. Это вызывает живой интерес у детей, и буквально с первых дней девочки стараются готовить шерсть к валянию очень тщательно. С учётом возрастных особенностей, для обучения девочек используется очищенная шерсть. На сегодняшнем занятии юные мастерицы как раз и расчесывали шерсть. Работа в их руках ладилась, и в процессе труда они все больше проявляли интерес к этому занятию», — рассказала руководитель мастерской «Истинг» Зейнеп Дзарахова.

Напомним, мастерская «Истинг» работает в РДНТ с 2018 года. Известный этнограф, мастер ковроделия Зейнеп Дзарахова своей основной задачей видит популяризацию древнего ремесла и обучение навыкам древних искусниц всех желающих. Работу по возрождению войлочного ковроделия ингушей этнограф ведёт по зарисовкам из рукописного альбома «Ингушские орнаменты. 1924».

Идею обучать своих учениц с детского возраста Зейнеп Дзарахова связывает с работой по созданию методического пособия для обучения детей ингушскому национальному искусству войлочного ковроделия в рамках дополнительного образования.

«Так можно быть уверенными в том, что технология ковроделия, издревле развитая среди ингушских мастериц, не будет утрачена и сохранится для будущих поколений», — считает доктор исторических наук Дзарахова.

Ковры, которые создаются в РДНТ, давно уже стали украшением многих региональных выставок и встреч. Очень скоро к нарядным выставочным коврам присоединятся и яркие ковровые полотна юных мастериц, только приступивших к освоению секретов древнего национального ремесла под началом талантливой наставницы.