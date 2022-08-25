Выплата

Мать-героиня будет получать единовременную выплату 1 млн рублей — правительство России

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С этого года в России будет присваиваться звание «Мать-героиня». Оно учреждено по указу Президента Владимира Путина.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена, сообщается на сайте кабинета министров.

Теперь женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать по 1 млн рублей. Также речь идет об увеличении с 100 тыс. до 500 тыс. рублей поощрений родителям, награжденным орденом «Родительская слава», и установлении новой единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей удостоенным медали ордена «Родительская слава».

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда Российской Федерации».

Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей.

Сейчас правительство готовит распоряжение о выделении средств из резервного фонда, которые пойдут на выплаты награжденным в 2022 году. В дальнейшем деньги на эти цели будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета.

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