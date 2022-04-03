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Мать и двое детей отравились угарным газом в Ингушетии

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Мать и двое детей отравились угарным газом в Ингушетии накануне поздно вечером, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

В 21:44 мск 2 апреля в дежурную смену ГУ МЧС по республике поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Назрановского района о том, что в детскую республиканскую клиническую больницу, с признаками отравления угарным газом поступили двое детей 2006 и 2009 годов рождения. А также в ИРКБ доставлена их мать 1977 года рождения, говорится в релизе.

По прибытию на адрес проживания аварийной службой было установлено, что из-за отсутствия дымохода произошло отравление угарным газом.

Данная утечка была устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет.

Состояние пострадавших после оказания специализированной медицинской помощи стабильное.

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