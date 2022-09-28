Маткапитал

Маткапитал на второго ребенка в 2023 году проиндексируют до 780 тыс. рублей

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В России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Уточняется, что индексация пройдет по уровню фактической инфляции. Увеличение маткапитала заложено в бюджете Социального фонда.

«Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Размер выплат на первого ребенка составит 589,5 тыс. рублей. Это на 65 тысяч больше, чем в нынешнем году. Маткапитал на второго ребенка вырастет на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.

Если семья уже оформляла выплаты на первого ребенка, то их размер на второго составит 189,5 тысячи рублей. Это на 20,9 тысячи больше, чем в 2022 году, уточнили в пресс-службе.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

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