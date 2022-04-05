Власть

Матвиенко и Калиматов обсудили реализацию постановления Совета Федерации о развитии Ингушетии

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на рабочей встреч в Москве обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

Матвиенко отметила важность выполнение постановления, подготовленного по итогам Дней республики в палате регионов, которые прошли в ноябре 2021 года.

Калиматов сообщил о поэтапном решении проблем, указанных в документе.

«Для этого создали рабочую группу, она активно взаимодействует с правительством Российской Федерации. Если позволите, мы бы хотели Вас лично информировать о поэтапной реализации постановления, особенно в случаях задержек и затруднений», — сказал руководитель субъекта.

Спикер верхней палаты парламента поддержала инициативу, а также отметила активную работу представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Ингушетии, заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белана Хамчиева.

Кроме того, стороны затронули вопросы поддержки участников специальной военной операции на Украине и беженцев из Донбасса. По словам Калиматова, регион уже направил гуманитарную помощь, включая строительные материалы, а также, в случае необходимости, готова предоставить временное жилье беженцам.

«Постоянно общаемся с нашими бойцами и их семьями, оказываем помощь тем, кто ранен», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

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