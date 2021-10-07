Матвиенко поздравила Хамчиева с переподтверждением полномочий сенатора от Ингушетии

«Вам оказано высокое доверие, надеюсь, что в новый срок вы будете работать с такой же энергией, с такими же усилиями», - обратилась к сенаторам председатель верхней палаты парламента.

В свою очередь Хамчиев выразил благодарность Народному собранию Ингушетии, гражданам региона, сенаторам за совместную работу.

«Работа в Совете Федерации — это содержательный пласт в моей жизни. На меня возложена огромная ответственность жителями Республики Ингушетия, обязуюсь продолжать свою деятельность исключительно в интересах процветания родного региона и страны в целом», - отметил он.

Напомним, что депутаты парламента республики приняли соответствующее решение 1 октября текущего года.

Хамчиев представляет интересы региона в Совете Федерации с 2016 года. Руководство республики и депутатский корпус отметили не только результаты деятельности сенатора на федеральном уровне, но и поддержку жителей Ингушетии в период пандемии.

Белан Багаудинович Хамчиев — политик, доктор экономических наук, действительный государственный советник России II класса.

Родился в станице Орджоникидзевская ЧИАССР (ныне — город Сунжа Ингушетии), окончил Кировский сельскохозяйственный институт.

В 1996-1998 годах — председатель правительства Республики Ингушетия. В 1998-2002 годах — заместитель министра по делам Федерации, национальной и миграционной политики России. 2002-2007 — заместитель министра сельского хозяйства страны, заместитель руководителя Федерального агентства по сельскому хозяйству. В 2007-2016 годах — депутат Государственной Думы V и VI созывов.