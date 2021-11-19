Матвиенко заверила Калиматова в поддержке Ингушетии сенаторами

В ходе беседы стороны обсудили перспективы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Матвиенко отметила эффективность проведения дней Ингушетии в Совете Федерации, подчеркнув, что для региона это хорошая возможность рассказать об успехах субъекта, поделиться существующими проблемами.

«Это полезно как для республики, так и для сенаторов, для их законотворческой работы. По итогам мы готовим постановление палаты, которое согласуем с правительством Российской Федерации», — сказала она.

Калиматов проинформировал о социально-экономической ситуации в регионе и поблагодарил Совет Федерации за возможность представить Ингушетию на федеральной площадке.

«Хочу отметить, что желание познакомиться с республикой, узнать о ее проблемах, достижениях было искренним, мы это почувствовали. Регион всегда находил поддержку и понимание на уровне главы государства Владимира Путина, в правительстве Российской Федерации, здесь, в Совете Федерации. Но те проблемы, которые у нас накопились, они сразу не решатся. Однако в решении той задачи, которую нам Владимир Владимирович Путин поставил в первую очередь — консолидация общества, решение социальных вопросов — мне кажется, что республика, особенно наши жители, показали свою зрелость», — отметил руководитель региона.

Председатель СФ поощрила позицию руководства Ингушетии по тесному взаимодействию с федеральными органами власти.

«Вы правильно делаете, что выстраиваете такое тесное взаимодействие с федеральными органами власти. У Ингушетии огромный потенциал, и нужно создать условия, чтобы этот потенциал был раскрыт. Надо, чтобы у людей повышались доходы, уровень жизни был выше, преобладали благополучие, комфортная среда. Настойчиво работайте с федеральными органами власти — это нужно. Мы со своей стороны окажем вам необходимую поддержку», — заверила Матвиенко Главу Ингушетии.