Майнера из соседней республики обвинили в хищении электроэнергии на 1,7 млн рублей в Ингушетии

По её словам, противоправная деятельность была пресечена в декабре прошлого года полицией, во взаимодействии с республиканским Управлением ФСБ России, Росгвардией и департаментом экономической безопасности энергетической компании.

Как отметила Волк, криптоферма обнаружена в селе Троицкое. Она состояла из 190 специальных устройств для майнинга криптовалюты, а также трансформаторной подстанции. Общая стоимость оборудования, по предварительным подсчетам, превышает пять миллионов рублей.

Подключение к электрической сети было осуществлено в обход прибора учёта электроэнергии. Ущерб энергокомпании превысил 1,7 миллиона рублей.

Предполагаемый организатор — тридцатидвухлетний житель соседней республики. Мужчина дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Дело передано в Сунженский районный суд для рассмотрения по существу.