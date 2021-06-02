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МЧС Ингушетии напомнило о необходимости и порядке регистрации туристских групп

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Главное управление МЧС России по Ингушетии призвало туристические группы зарегистрироваться за 10 дней до начала путешествия и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения во избежание нештатных ситуаций.

«Для удобства туристов возможна дистанционная регистрация. На сайте Главного управления создана специальная вкладка для электронной регистрации туристских групп. Ссылка для перехода на регистрацию туристских групп», — сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие сведения. Ответственный сотрудник ведомства обработает заявку в течение одного рабочего дня, после чего передаст сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

После выхода группы с маршрута, но не позднее заявленного срока окончания мероприятия, руководитель группы обязан сообщить о данном факте сотрудникам чрезвычайного ведомства.

Также можно обратиться непосредственно в Ингушский поисково-спасательный отряд МЧС России по телефону 8 (928) 921-63-27 или в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия по телефону 8 (873) 455-19-67.

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