МЧС Ингушетии напомнило о необходимости и порядке регистрации туристских групп

«Для удобства туристов возможна дистанционная регистрация. На сайте Главного управления создана специальная вкладка для электронной регистрации туристских групп. Ссылка для перехода на регистрацию туристских групп», — сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие сведения. Ответственный сотрудник ведомства обработает заявку в течение одного рабочего дня, после чего передаст сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

После выхода группы с маршрута, но не позднее заявленного срока окончания мероприятия, руководитель группы обязан сообщить о данном факте сотрудникам чрезвычайного ведомства.

Также можно обратиться непосредственно в Ингушский поисково-спасательный отряд МЧС России по телефону 8 (928) 921-63-27 или в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия по телефону 8 (873) 455-19-67.