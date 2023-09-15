МЧС Ингушетии проводит акцию по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Ливии

«Приглашаем принять участие всех неравнодушных жителей республики. В перечень необходимой гуманитарной помощи входят: продукты питания (консервы рыбные и мясные, растительное масло, крупы, сахар, макаронные изделия, мука)», — сказал собеседник издания.

Также принимаются канцелярские принадлежности для детских садов, школ, высших учебных заведений, медицинское оборудование, медикаменты, сельскохозяйственные удобрения, средства для обеспечения жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями (кресла-каталки для инвалидов, слуховые аппараты и аккумуляторы к ним, медицинские тонометры, глюкометры).

Прием гуманитарной помощи осуществляется в городах и районах республики:

ФОК сельского поселения Джейрах, ул. Борова б/н;

Назрановский район — районный ДК, село Экажево, ул. Осканова 37;

Назрань — здание администрации города;

Сунжа — Переулок Гарданова б/ н;

Сунженский район — сельское поселение Нестеровское, ул. Первомайская 48, здание ДK;

Карабулак — здание администрации города;

Малгобек — здание администрации муниципалитета;

Малгобекский район — здание администрации района.

По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тыс. человек. Согласно информации Международной организации миграции, по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне.

Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном «Даниэль», были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час, отмечается в материале РИА Новости.