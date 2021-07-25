Пожароопасность

МЧС по Ингушетии предупреждает о чрезвычайной пожароопасности

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В период 26-28 июля в городе Малгобеке и Малгобекском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность — V класс, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

«Возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности вследствие перегревания. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от нахождения на улице», — предупреждают в чрезвычайном ведомстве.

Также жителей призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.

«Не разводите костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок. Не сжигайте в лесу и на торфяниках мусор. При сжигании мусора следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров», — говорится в сообщении.

Для справки обращаться по телефону горячей линии ЦУКС ГУ Ингушетии 8 (8734) 55-19-67. Телефон горячей линии 01 или 112.

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