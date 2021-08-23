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МЧС по Ингушетии предупреждает о ливнях в сочетании с грозой и шквале до 23 метров в секунду

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В период 12-14 часов и до конца суток 23 августа, а также 24 и 25 августа местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.

На реках возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей максимально исключить пребывание на улице. Избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщайте по номеру экстренных служб «112».

Действует телефон доверия МЧС по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.

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