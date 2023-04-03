МЧС по Ингушетии предупреждает о заморозках
Ночью и утром 4 апреля местами в Ингушетии ожидаются заморозки. Столбики термометров опустятся до −1...-2°, в горной части региона −1...-5° С, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
Напомним, что при заморозках есть риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений.
Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений: укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.