МЧС по Ингушетии предупреждает жителей горной части региона о сильном ветре

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей не сжигать в такую погоду мусор и траву, поскольку высока вероятность распространения пожара.

«Во время сильного ветра держитесь подальше от легких металлических конструкций, не паркуйте машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями. Отправляясь в дорогу, учитывайте прогноз погоды, выезжая на автодорогу — соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — отметили в МЧС.

Там напомнили единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона — «112».