МЧС по Ингушетии предупреждает жителей горной части региона о сильном ветре
До конца суток 14 ноября, а также 15 и 16 ноября местами в горной части республики ожидается очень сильный ветер до 37 метров в секунду, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.
В чрезвычайном ведомстве призвали жителей не сжигать в такую погоду мусор и траву, поскольку высока вероятность распространения пожара.
«Во время сильного ветра держитесь подальше от легких металлических конструкций, не паркуйте машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями. Отправляясь в дорогу, учитывайте прогноз погоды, выезжая на автодорогу — соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — отметили в МЧС.
Там напомнили единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона — «112».