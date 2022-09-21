МЧС по Ингушетии собрало на однодневные сборы глав районов и городских округов региона

По словам начальника отдела мероприятий гражданской обороны ведомства Амира Ганижева, подобные занятия проводятся в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Ингушетии с целью повышения профессионального уровня ответственных за реагирование на чрезвычайные ситуации в административных округах республики.

Открывая мероприятие, перед собравшимися с приветственным словом выступил Аюб Гасанов, заместитель начальника учебно-методического центра по ГО и ЧС региона. Он рассказал руководителям муниципальных образований о полномочиях органов местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций, акцентируя внимание собравшихся на выполнении ряда актуальных для территорий задач.