МЧС

МЧС по Ингушетии собрало на однодневные сборы глав районов и городских округов региона

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В Карабулаке прошли однодневные сборы с главами муниципальных районов и городских округов республики по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в рамках празднования 90-летия гражданской обороны.

По словам начальника отдела мероприятий гражданской обороны ведомства Амира Ганижева, подобные занятия проводятся в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Ингушетии с целью повышения профессионального уровня ответственных за реагирование на чрезвычайные ситуации в административных округах республики.

Открывая мероприятие, перед собравшимися с приветственным словом выступил Аюб Гасанов, заместитель начальника учебно-методического центра по ГО и ЧС региона. Он рассказал руководителям муниципальных образований о полномочиях органов местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций, акцентируя внимание собравшихся на выполнении ряда актуальных для территорий задач.

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