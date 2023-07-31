Образование

Медалисты Ингушетии приняли участие в акции «Спасибо учителю»

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Мадина Озиева

В рамках Года педагога и наставника медалисты Ингушетии поблагодарили своих учителей, которые помогали им на протяжении 11 лет осваивать сложные дисциплины, поддерживали их на экзаменах и стали для них настоящими единомышленниками, наставниками.

Как сообщили в Минобрнауки республики, выпускница-медалистка третьей школы сельского поселения Плиево Назрановского района Мадина Озиева одна из первых выразила слова благодарности своим педагогам.

«Дорогие учителя! Нет слов, чтобы выразить признательность за ваш светлый и прекрасный труд, ваше терпение и профессионализм. Вы научили нас самому главному — быть достойными людьми и жить с открытым сердцем. Вы помогали не только узнавать что-то новое и важное, но и вселяли крепкую веру и светлую надежду, формируя в нас чуткую личность. Желаем вам долгих лет успешной деятельности, безграничного счастья, благополучия в жизни и крепкого здоровья! Низкий вам поклон и наилучшие пожелания от всех выпускников!», — отметила она.

Для участия в акции нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю, также можно навестить любимого педагога или позвонить ему.

Поблагодарить своего учителя можно и с помощью сайта спасибоучителю. рф. На портале есть возможность заполнить и скачать красивую открытку, которую потом можно выложить в соцсети или отправить педагогу.

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