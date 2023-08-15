Медицинское сообщество Ингушетии готово оказать помощь пострадавшим в Дагестане людям

«От себя лично и от всего медицинского сообщества Ингушетии выразила самые искренние соболезнования семьям и друзьям, потерявших своих близких в результате этой трагедии, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметила Зарема Антошкиева.

По её словам, всё медицинское сообщество Ингушетии готово оказать всяческую помощь и поддержку братскому народу Дагестана.