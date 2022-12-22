Медикам рассказали, как правильно говорить с пациентом

Методичку со словами, которые пациент может воспринять как хамство, разработали во время дистанционных консультаций. Теперь рекомендуется использовать речевые модули.

Авторы документа считают, что правильное общение с пациентом должно исключать фразы, демонстрирующие безучастие и безразличие, отражающие безынициативность или нежелание помочь, попытку уйти от ответственности. Исключены также любые оценочные суждения или завуалированные оскорбления.

Ознакомиться с табличкой можно на сайте Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения.