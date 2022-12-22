Медикам рассказали, как правильно говорить с пациентом
Минздрав разработал методические рекомендации по общению врачей с пациентами во время дистанционной записи на прием, публикует «Российская газета».
Методичку со словами, которые пациент может воспринять как хамство, разработали во время дистанционных консультаций. Теперь рекомендуется использовать речевые модули.
Авторы документа считают, что правильное общение с пациентом должно исключать фразы, демонстрирующие безучастие и безразличие, отражающие безынициативность или нежелание помочь, попытку уйти от ответственности. Исключены также любые оценочные суждения или завуалированные оскорбления.
Ознакомиться с табличкой можно на сайте Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения.