Медколледж Ингушского госуниверситета выпустил 110 молодых специалистов
Выпускникам медицинского колледжа Ингушского государственного университета в торжественной обстановке вручили дипломы, сообщила пресс-служба вуза.
В текущем году заветные документы о среднем профессиональном образовании получили 110 выпускников, 4 из них — дипломы с отличием, это Ясмина Мержоева, Марем Накастхоева, Фариза Даурбекова и Зарема Аушева.
Помощник-советник ректора Дзауров Магомед пожелал дипломированным специалистам совершенствовать свои медицинские знания, быть всегда готовыми оказать медицинскую помощь нуждающимся, честно исполнять свой профессиональный долг и всегда помнить о высоком призвании медицинского работника.
Директор медицинского колледжа ИнгГУ Любовь Наурбиева также сказала выпускникам напутственные слова и добрые пожелания.
Незабываемые годы лекций, семинаров, зачетов, экзаменов и бессонных ночей для вчерашних студентов позади, и они готовы отправиться в самостоятельную жизнь.