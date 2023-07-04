Медколледж Ингушского госуниверситета выпустил 110 молодых специалистов

В текущем году заветные документы о среднем профессиональном образовании получили 110 выпускников, 4 из них — дипломы с отличием, это Ясмина Мержоева, Марем Накастхоева, Фариза Даурбекова и Зарема Аушева.

Помощник-советник ректора Дзауров Магомед пожелал дипломированным специалистам совершенствовать свои медицинские знания, быть всегда готовыми оказать медицинскую помощь нуждающимся, честно исполнять свой профессиональный долг и всегда помнить о высоком призвании медицинского работника.

Директор медицинского колледжа ИнгГУ Любовь Наурбиева также сказала выпускникам напутственные слова и добрые пожелания.

Незабываемые годы лекций, семинаров, зачетов, экзаменов и бессонных ночей для вчерашних студентов позади, и они готовы отправиться в самостоятельную жизнь.