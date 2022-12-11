Медработникам Ингушетии в 2023 году выделят 324,5 тыс. рублей за выявление онкологии
В 2023 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Ингушетия получит 324,5 тыс. рублей.
Распоряжение о распределении средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования подписал глава правительства России Михаил Мишустин.
Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.
При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам, сообщается на сайте кабинета министров.