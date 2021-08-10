Медучреждения Ингушетии полностью обеспечены кислородом для лечения больных коронавирусом

По словам министра, на сегодня потребность в жидком кислороде значительно упала. Если на прошлой неделе она составляла 7,5-8 тонн, то на данный момент во всех 6 амбулаторных ковид-центрах потребность в жидком кислороде составляет 5 тонн.

Торшхоева рассказала, что у региона есть договоренность о поставке 40 тонн кислорода в месяц.

«Вчера мы получили 3 тонны из города Прохладного (их уже развезли) и 9 тонн из Краснодара. В августе нам его поставят еще 3 раза. Также есть поставщик из Москвы, который поставляет 20 тонн ежемесячно, по 10 тонн 2 раза в месяц, при необходимости есть возможность увеличить поставки до 40 тонн, то есть он будет возить в регион по 10 тонн еженедельно», - сказала она, отметив, что с газообразным кислородом проблем нет.

Что касается принимаемых мер по предотвращению распространения Covid-19, в республике функционируют 586 коек в пяти медицинских организациях, в том числе 48 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 23%. Ведется регулярный мониторинг заполняемости коечного фонда, который при необходимости может быть изменен. Так, за последние две недели в связи с ростом заболеваемости коечный фонд увеличен на 43%.

Задействовано 13 лабораторий, создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения на полтора месяца, для стационарного лечения – до месяца, и средств индивидуальной защиты – на пять месяцев.

«Медикаментозная терапия стационарных больных проводится в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями (актуальная версия) Минздрава России», - подчеркнула Торшхоева, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.