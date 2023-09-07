Мехди Дзейтов из Ингушетии вышел в финал XI Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, состязания в городе Бор проходят в рамках турнира памяти олимпийского чемпиона, ЗМС России Анатолия Ивановича Парфенова (юноши до 18 лет) на призы «Автодора». Это отбор в состав молодежной сборной России.

На борцовских коврах показывают свое мастерство 630 атлетов из 59 регионов России. Разыгрываются 48 медалей в 12 весовых категориях.

Напомним, турнир был образован в 2013 году. Главным судьей соревнований традиционно является двукратный победитель Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира Валерий Резанцев.