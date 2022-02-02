Мемориальный комплекс Ингушетии опубликовал афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» на февраль

0

Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии на своем официальном сайте опубликовал афишу мероприятий, которые пройдут в феврале по программе «Пушкинская карта».

С 1 по 14 февраля проходит фотодокументальная выставка «Прерванный полёт», посвященная 30-летию со дня гибели генерал-майора авиации Суламбека Осканова.

С 10 по 28 февраля пройдет видеовыставка «Они сражались за Родину!», прикроченная ко Дню защитника Отечества.

Билеты можно приобрести на официальном сайте мемориального комплекса http://memorialing. ru/.

Напомним, что с 1 января 2022 года каждому участнику Пушкинской программы на карту начисляется 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Коммолодёжи Ингушетии подписал соглашение о трудоустройстве студентов и безработных региона в городе Пятигорске
В четырёх колледжах Ингушетии откроют современные мастерские
В Ингушетии открыли очередной центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
Минсельхоз Ингушетии продлил срок приёма документов для предоставления субсидий в рамках гектарной поддержки
Власти Малгобека Ингушетии модернизируют сети уличного освещения
В столице Ингушетии состоится приём граждан уполномоченным по правам человека в регионе совместно с руководителем республиканской Госинспекции труда
В Ингушетии задержали банду, подозреваемую в переделке и сбыте оружия
На поддержку начинающих фермеров в Ингушетии выделили 74 млн рублей
В Ингушетии готовятся к проведению Декады родного языка
Энергетики Ингушетии пресекли хищение электроэнергии на 5,3 млн рублей
Экс-советник Главы Ингушетии возглавил министерство промышленности и цифрового развития региона

Главное

Яндекс.Метрика

 