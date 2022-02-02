Мемориальный комплекс Ингушетии опубликовал афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» на февраль

С 1 по 14 февраля проходит фотодокументальная выставка «Прерванный полёт», посвященная 30-летию со дня гибели генерал-майора авиации Суламбека Осканова.

С 10 по 28 февраля пройдет видеовыставка «Они сражались за Родину!», прикроченная ко Дню защитника Отечества.

Билеты можно приобрести на официальном сайте мемориального комплекса http://memorialing. ru/.

Напомним, что с 1 января 2022 года каждому участнику Пушкинской программы на карту начисляется 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.