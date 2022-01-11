Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу мероприятий на январь

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу мероприятий, которые можно посетить по программе «Пушкинская карта» в январе.

С 15 по 20 января в музее комплекса состоится выставка «Живи и процветай, Родина моя!», приуроченная ко дню восстановления ЧИАССР.

С 20 по 30 января пройдет выставка из цикла «Горные орлы», посвященная кавалеру именного Золотого георгиевского оружия Гулиеву Эльмурзе Дударовичу.

Напомним, с 1 января 2022 года каждому участнику программы «Пушкинская карта» будет начислено 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Потратить средства можно только на посещение культурных мероприятий.

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