Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу ноября

Так, с 20 по 27 ноября в учреждении состоится выставка «Ингуши в русско-турецкой войне 1977-1878 гг.», посвященная 145-летию завершения формирования ингушского конного полка в составе Терско-горского конно-иррегулярного (временного) полка.

С 27 по 30 ноября в музее комплекса пройдет выставка «Лихачев Дмитрий Сергеевич — друг ингушского народа», приуроченная к 115-летию ученого и общественного деятеля.

Напомним, обладатели «Пушкинской карты» — молодежь в возрасте от 14 до 22 лет, могут приобретать билеты в музеи и театры на средства из федерального бюджета. В 2021 году номинал карты составляет 3 тысячи рублей. В последующем на карты будет перечисляться по 5 тысяч рублей в год. Средства можно потратить только на культурные мероприятия.

Если еще кто-то не получил карту, это можно сделать до конца текущего года. Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись, установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура», после чего получить «Пушкинскую карту» — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».