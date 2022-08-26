Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на бесплатные кинопоказы
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 27 августа в рамках акции «Ночь кино» состоятся бесплатные кинопоказы, сообщила пресс-служба учреждения.
В 11:00 все желающие смогут посмотреть фильм режиссера Суламбека Мамилова «День гнева», в 13:00 — документальный фильм режиссера Михаила Комлева «Чтобы помнили» (2022 г.), в 14:00 — киноленту режиссера Мадины Дзортовой «Чтобы помнили» (2017 г.), в 15:00 — фильм Мадины Дзортовой «Начало».
Мероприятие пройдет в выставочном зале мемориального комплекса.